A febbraio, la cronaca ha riportato che in tre giorni l’intera fornitura di 10.000 preservativi è stata esaurita al Villaggio Olimpico. Un farmacista ha commentato che molti giovani continuano a sentirsi imbarazzati nel comprare profilattici, preferendo spendere i soldi in uno spritz piuttosto che acquistare il prodotto. La situazione ha riacceso il dibattito sulla consapevolezza e l’uso dei contraccettivi tra i più giovani.

Bologna, 28 marzo 2026 – Preservativi: sono tornati sotto i riflettori della cronaca a febbraio, ha fatto notizia che in tre giorni al Villaggio Olimpico sia andata esaurita la fornitura da 10mila pezzi. Ma i profilattici – lo strumento di prevenzione più efficace contro le Ist, le infezioni sessualmente trasmesse - sono ancora un tabù, anche tra i più giovani. Lo conferma Achille Gallina Toschi, presidente di FederFarma Emilia Romagna. Infezioni sessuali e uso del preservativo: come si comportano i ragazzi I profilattici in farmacia. Chiarisce: “ Li vendiamo più nei distributori esterni sempre aperti che in farmacia, e questo capita anche durante il giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Profilattici, il farmacista: “I ragazzi si vergognano ancora. E preferiscono pagarsi uno spritz”

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