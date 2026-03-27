Fontana alla prof accoltellata | La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra

Il presidente della Regione Lombardia ha commentato sui social l’episodio avvenuto in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da uno studente. Ha espresso sollievo nel sapere che la professoressa Mocchi si trova fuori pericolo. La docente, coinvolta nel gesto violento, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.