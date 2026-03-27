Fontana alla prof accoltellata | La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra
Il presidente della Regione Lombardia ha commentato sui social l’episodio avvenuto in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da uno studente. Ha espresso sollievo nel sapere che la professoressa Mocchi si trova fuori pericolo. La docente, coinvolta nel gesto violento, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
“Un grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto sui social dopo il grave episodio che ha coinvolto la docente accoltellata da uno studente, in provincia di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: atto vile e inaccettabileTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media...
Bergamo, la lettera della prof accoltellata: "Quel ragazzo, nel suo profondo, forse non sa neppure perché"Una sopravvissuta, Chiara Mocci, la professoressa accoltellata ieri, mercoledì 25 marzo, da un suo alunno di terza media a Trescore, in provincia di...
Una raccolta di contenuti su Fontana alla prof accoltellata La...
Temi più discussi: Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: oltrepassato ogni limite; Aggressione di Trescore Balneario/BG, Fontana: vicini all’insegnante; Professoressa accoltellata a Trescore, lo sgomento della politica. Fontana: Atto vile che oltrepassa ogni limite; Docente accoltellata a Trescore Balneario, Frassinetti: Fatto inaccettabile, emergenza criminalità giovanile. Fontana: Superato ogni limite.
Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: oltrepassato ogni limiteBergamo, una docente delle scuole medie è stata ferita gravemente da un ragazzino di 13 anni. Il ministro: fatto di una gravità sconvolgente. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre ... ilgiorno.it
Prof accoltellata a Bergamo, ecco perché il 13enne non è imputabileAccoltellamento a scuola a Bergamo: il manifesto del 13enne prima dell’attacco alla professoressa di Trescore. Cosa emerge dalle indagini. tgcom24.mediaset.it
Avola, edilizia popolare: completati 36 alloggi in via Fontana #riqualificazione - facebook.com facebook
. Lisetta Carmi Irgoli, ragazza alla fontana, 1964 . x.com