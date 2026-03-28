Qualche settimana prima dell’accoltellamento, la docente aveva segnalato un atto di vandalismo sulla sua auto. L’episodio si era verificato pochi giorni prima dell’aggressione in classe, che ha coinvolto la stessa insegnante. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire eventuali collegamenti tra i due fatti.

Il veicolo era stato danneggiato davanti all'istituto di Trescore Balneario (Bergamo): gomme bucate e scritte sulla carrozzeria Qualche settimana prima dell'attacco subìto, la professoressa Chiara Mocchi aveva dovuto fare i conti con un altro episodio altrettanto inquietante. La sua auto era stata vandalizzata mentre era parcheggiata davanti all'istituto di Trescore Balneario (Bergamo), teatro dell'accoltellamento. Al veicolo della docente di francese erano state bucate le gomme e sulla carrozzeria erano state incise alcune scritte minacciose. Secondo quanto è stato ricostruito finora, non c'è alcun elemento che collegherebbe l'atto vandalico al 13enne che ha provato a uccidere la professoressa in diretta streaming. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Professoressa accoltellata a scuola, la sua auto era stata vandalizzata alcuni giorni prima dell'attacco

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