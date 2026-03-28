Docente accoltellata le sue condizioni continua a migliorare La sua auto era stata vandalizzata qualche settimana prima dell’aggressione

Le condizioni di Chiara Mocchi, insegnante di 57 anni, sono in miglioramento dopo l’aggressione avvenuta mercoledì mattina nella scuola media “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Qualche settimana prima dell’attacco, la sua auto era stata danneggiata da un atto vandalico. La donna è stata ferita con un’arma da taglio durante l’aggressione.

Sono in progressivo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni aggredita mercoledì mattina all’interno della scuola media “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente, residente a Berzo San Fermo, è ricoverata da giovedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo il passaggio in terapia intensiva. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Radio1 Rai. . #Bergamo La professoressa accoltellata mercoledì da un 13enne a Trescore Balneario. La docente, che giovedì è uscita dalla terapia intensiva, ha dettato una lettera con alcune riflessioni sull'accaduto. Intanto, una 13enne, ha raccontato che sa - facebook.com facebook

Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com