Prof accoltellata a Trescore Balneario la sua auto era stata vandalizzata | Aperti due fascicoli

Una docente è stata accoltellata a Trescore Balneario, mentre la sua auto era stata danneggiata da atti di vandalismo. La polizia ha aperto due fascicoli: uno penale, relativo all'aggressione, e uno civile, per valutare le responsabilità sul danneggiamento. Intanto, le condizioni della donna sono in miglioramento, ma le autorità continuano le indagini.

Sono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni nel corridoio del primo piano della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Da giovedì l'insegnante di 57 anni, di Berzo San Fermo, si trova in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva. Il tredicenne, che per l'età non è imputabile, si trova, invece, in una struttura protetta, anche a sua tutela. Lo ha stabilito la Procura per i minorenni di Brescia, competente anche per Bergamo e provincia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario, la sua auto era stata vandalizzata | Aperti due fascicoli Articoli correlati Prof accoltellata a Trescore Balneario, la Procura dei minori di Brescia apre due fascicoliSono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo... Prof accoltellata a Trescore Balneario: spunta il video dell’aggressioneUn episodio di violenza senza precedenti scuote la comunità di Trescore Balneario (Bergamo). Una selezione di notizie su Trescore Balneario Temi più discussi: Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; L’accoltellamento di Trescore: la diretta e il messaggio del tredicenne sui social. Migliorano le condizioni della prof aggredita; Studente di 13 anni accoltella la prof a scuola: indossava una maglia con la scritta Vendetta. Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it Prof accoltellata a Trescore, il 13enne con un manifesto annunciava tutto su TelegramIl 13enne di Trescore aveva annunciato su Telegram l’aggressione alla prof, descrivendo motivazioni, accuse e intenzioni in un manifesto. blitzquotidiano.it Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni accoltellata mercoledì mattina da un suo studente di soli 13 anni nei corridoi della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario. - facebook.com facebook Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com