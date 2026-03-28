prof accoltellata chiuso il canale telegram con il manifesto del 13enne

È stato chiuso il canale Telegram in cui era stato pubblicato il manifesto intitolato «Soluzione finale» scritto da un tredicenne. Nel documento, il ragazzo si riferisce all’attacco con un coltello a un’insegnante di francese avvenuto a Trescore Balneario. La decisione è stata presa dopo la diffusione del testo online, che ha portato alla sospensione del canale.

LA NOVITÀ. È stato chiuso il canale Telegram dove è stato pubblicato il Manifesto intitolato «Soluzione finale» del tredicenne che ha accoltellato l’insegnante di francese a Trescore Balneario. «Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram» è questa la scritta che appare sul servizio di messaggistica usato dal ragazzino 13enne per pubblicare il manifesto con cui annunciava l’azione contro la prof e su cui ha trasmesso in diretta il video della aggressione. Chiuso anche l’account del ragazzino. I genitori del tredicenne nei giorni scorsi avevano scritto una lettera nella quale si ipotizzava che il ragazzo potesse essere stato influenzato da qualcuno attraverso i social. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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