Mercoledì 25 marzo, alle 7.40, un ragazzino di 13 anni arriva all’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. Nei giorni precedenti, su un canale Telegram, è stato condiviso materiale considerato esplosivo. In seguito, una docente è stata accoltellata in diretta durante una conversazione online. La polizia sta indagando sugli eventi e sui collegamenti tra i fatti.

Coltello in tasca, smartphone al collo e nello zaino aveva anche una scacciacani. La professoressa Chiara Mocchi resta grave, ma è fuori pericolo Sono le 7.40 di mercoledì 25 marzo quando un ragazzino di 13 anni varca la porta dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario (Bg). Lo fa ogni mattina: lì frequenta la terza media. Indossa pantaloni mimetici e una T-shirt con la scritta “Vendetta”. Un outfit che non è casuale. Di lì a poco si renderà infatti protagonista di una sanguinosa aggressione, accoltellando la sua docente di francese. In tasca ha un coltello, nello zaino una scacciacani: il 13enne sale le scale e raggiunge il primo piano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Prof accoltellata in diretta Telegram: materiale esplosivo a casa del 13enne

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