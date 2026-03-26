Bergamo nel video su Telegram l’arrivo a scuola le coltellate al collo e all’addome alla prof e la fuga Il manifesto del 13enne | Ti ucciderò

Un video pubblicato su Telegram mostra un giovane mentre arriva a scuola, aggredisce una docente con coltellate al collo e all’addome e poi si dà alla fuga. Il ragazzo, di 13 anni, ha lasciato un messaggio in cui scrive: «Ti ucciderò». In una dichiarazione, afferma di non poter essere incarcerato o processato a causa dell’età minima di 14 anni prevista dalla legge italiana per la responsabilità penale.

«Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cercherà di impedirmelo». È un passaggio di un lungo messaggio che lo studente 13enne – che ieri, mercoledì 25 marzo, ha accoltellato la sua prof di francese, Chiara Mocchi – ora fuori pericolo – a Trescore Balneario (Bergamo) aveva scritto sul suo canale Telegram, definendolo un «manifesto» per la «soluzione finale». Lo stesso canale di messaggistica utilizzato dal giovane per trasmettere in diretta l’aggressione. Un video, della... 🔗 Leggi su Open.online

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