Una docente è stata accoltellata a Trescore Balneario e in passato la sua auto era stata danneggiata. Attualmente la donna riceve supporto da uno psicologo. Sono stati aperti due fascicoli, uno penale e uno civile, per stabilire il destino di un ragazzo di 13 anni. Le condizioni di salute della docente sono in miglioramento.

Sono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni nel corridoio del primo piano della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Da giovedì l'insegnante di 57 anni, di Berzo San Fermo, si trova in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva. Il tredicenne, che per l'età non è imputabile, si trova, invece, in una struttura protetta, anche a sua tutela. Lo ha stabilito la Procura per i minorenni di Brescia, competente anche per Bergamo e provincia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario, la sua auto era stata vandalizzata, ora seguita da uno psicologo | Aperti due fascicoli

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Una raccolta di contenuti su Trescore Balneario

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È stato chiuso il canale Telegram dove è stato pubblicato il Manifesto intitolato «Soluzione finale» del tredicenne che ha accoltellato l’insegnante di francese a Trescore Balneario. - facebook.com facebook

Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com