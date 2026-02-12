Violenze in Questura a Verona | 4 poliziotti a processo per tortura in 12 rinviati a giudizio

Questa mattina, il giudice ha deciso di rinviare a giudizio dodici agenti di polizia, tra cui quattro per tortura, dopo un’udienza preliminare. Le accuse riguardano presunte violenze commesse all’interno della Questura di Verona. La vicenda ha sollevato molte polemiche e ora si aspetta il processo, che dovrà chiarire cosa sia successo realmente.

La decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare davanti al Gup per il secondo filone dell’inchiesta sulle presunte violenze che avvenivano alla Questura di Verona che vedono a processo già due poliziotti ritenuti i principali autori degli abusi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Verona Questura Verona, presunte violenze in Questura: 12 poliziotti rinviati a giudizio, 4 accusati di tortura “Violenze in questura a Verona”: 4 poliziotti rinviati a giudizio per tortura Quattro poliziotti sono stati rinviati a giudizio per tortura dopo le violenze subite da due uomini fermati in Questura a Verona. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona Questura Argomenti discussi: Violenze in questura, tre condannati. Dodici affrontano il processo, un assolto; Violenze in Questura: altri 12 poliziotti a processo, 3 condannati, una assolta; Controlli in zona Speyer e nel centro cittadino: intensificata l’azione della Questura di Ravenna contro droga e violenza; Violenza di genere, siglato un protocollo in Questura per i percorsi dopo l’ammonimento. Verona, violenze in Questura: 12 poliziotti a giudizio, 4 per torturaAvrebbero cagionato acute sofferenze a due uomini che erano stati fermati. Conclusa l'udienza preliminare, altri due sono già sotto processo. Altre ipotesi di reato: omissione atti d'ufficio, omessa ... rainews.it Violenze in Questura a Verona: 4 poliziotti a processo per tortura, in 12 rinviati a giudizioLa decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare davanti al Gup per il secondo filone dell’inchiesta sulle presunte violenze che avvenivano alla Questura di Verona che vedono a processo già ... fanpage.it Violenze nella Questura di Verona: 12 poliziotti a giudizio, 4 per tortura #verona x.com Le indagini della Squadra Mobile hanno svelato due anni di violenze, traumi cranici e stalking ossessivo Questura di Novara - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.