Il rappresentante italiano ha dichiarato che i divieti introdotti dal Green deal europeo hanno causato un grave svantaggio competitivo per l'economia del continente, senza portare benefici concreti all’ambiente. Ha chiesto di mettere fine a queste restrizioni, puntando invece su investimenti e innovazione. La sua posizione mette in discussione le misure adottate fino a oggi, evidenziando la necessità di cambiare approccio.

(Adnkronos) - Il Green deal europeo ha creato "uno svantaggio competitivo drammatico per l'economia europea senza produrre benefici reali per l'ambiente". È la critica che Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) al Parlamento europeo, muove alle politiche ambientali dell'Unione nel video podcast "Italia in transizione", realizzato da Adnkronos in collaborazione con Shared Ground e condotto dal vicedirettore Giorgio Rutelli. Secondo l'eurodeputato, l'Unione europea rappresenta circa il 7% delle emissioni globali di gas serra, ma nonostante la riduzione delle emissioni europee quelle globali continuano a crescere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia in transizione, Procaccini: "Basta divieti del Green deal, ora investimenti e innovazione"

