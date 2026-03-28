Problemi fisici non gravi ma sufficientemente importanti ora devo fermarmi Spero possiate capire quanto sia difficile per me | Gianluca Grignani cancella tre date del tour

Gianluca Grignani ha annunciato la cancellazione di tre concerti del suo tour a causa di problemi fisici. L'artista ha spiegato che si tratta di disturbi non gravi, ma comunque abbastanza seri da richiedere un periodo di riposo e cure. La decisione è stata comunicata attraverso i social, dove ha ringraziato i fan per la comprensione.

“Negli ultimi giorni sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”: così Gianluca Grignani ha comunicato sui social la decisione obbligata di cancellare tre date del suo ritorno live previsto a fine maggio. Saltano infatti il concerto del 23 maggio al Lanciano Forum, quello del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e la tappa romana del 27 maggio all’Atlantico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Problemi fisici non gravi ma sufficientemente importanti, ora devo fermarmi. Spero possiate capire quanto sia difficile per me”: Gianluca Grignani cancella tre date del tour Articoli correlati Leggi anche: Gianluca Grignani costretto a cancellare tre concerti: "Problemi fisici" Leggi anche: Gianluca Grignani annulla i concerti di Milano e Roma, "devo fermarmi": come farsi rimborsare il biglietto Contenuti utili per approfondire Gianluca Grignani Temi più discussi: Gianluca Grignani ha annullato il tour per problemi di salute; Gianluca Grignani costretto a cancellare tre concerti: Problemi fisici; Musica: Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute; Gianluca Grignani cancella il tour per problemi di salute: Devo fermarmi. Gianluca Grignani cancella i live, svelati i motivi dello stopGianluca Grignani ferma il tour per problemi fisici: cosa succede ora Gianluca Grignani ha annullato i primi concerti del tour Verde Smeraldo – Residu ... assodigitale.it Gianluca Grignani ha annullato il tour per problemi di saluteCancellate le date di Macerata, Milano e Roma. «Negli ultimi giorni sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante. Torner ... rollingstone.it Gianluca Grignani annulla i concerti: «Problemi fisici che richiedono attenzione costante, devo fermarmi» - facebook.com facebook GIANLUCA GRIGNANI ANNULLA I CONCERTI IN PROGRAMMA IL 23 MAGGIO A MACERATA, IL 25 MAGGIO AI MILANO E x.com