Gianluca Grignani ha comunicato l’annullamento dei concerti previsti a Milano e Roma a causa di problemi di salute. I biglietti acquistati possono essere rimborsati seguendo le procedure indicate sul sito ufficiale o presso i punti vendita autorizzati. Nessuna data di recupero è stata annunciata fino a questo momento.

Gianluca Grignani ha annullato tre concerti previsti a fine maggio. Le date interessate sono il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. La decisione è stata comunicata dallo stesso artista, che ha spiegato di essere costretto a fermarsi temporaneamente per motivi di salute. Le condizioni di salute e il messaggio ai fan Concerti quasi sold out prima dello stop Come richiedere il rimborso dei biglietti Il possibile ritorno sul palco Le condizioni di salute e il messaggio ai fan Gianluca Grignani ha chiarito che si tratta di “problemi fisici non gravi”, ma comunque tali da richiedere attenzione costante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianluca Grignani annulla i concerti di Milano e Roma, "devo fermarmi": come farsi rimborsare il biglietto

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