Primo consiglio provinciale della presidenza Gafforelli | assegnate le deleghe ok alle linee programmatiche

Sabato 28 marzo si è riunito il primo Consiglio provinciale dopo le elezioni del 15 marzo, in via Tasso. La seduta ha visto l’assegnazione delle deleghe da parte del nuovo presidente e l’approvazione delle linee programmatiche proposte. La riunione è stata la prima con Gafforelli alla guida dell’ente provinciale, che ha iniziato i lavori con questa sessione.

A Umberto Valois la vicepresidenza: “Sarò il presidente di tutti. La Provincia deve continuare a essere la casa di tutti i territori” Nella mattinata di sabato 28 marzo in via Tasso si è riunito il Consiglio provinciale, il primo dopo l’elezione del presidente Gianfranco Gafforellia seguito delle elezioni del 15 marzo 2026. In apertura è stato tributato un minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Tentorio. Il presidente Gafforelli ha poi illustrato ai consiglieri le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che sono state approvate dal Consiglio con 9 voti favorevoli e 7 astenuti. –... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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