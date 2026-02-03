Oltresavio avviata la nuova legislatura del consiglio di quartiere e assegnate le deleghe | i nomi

Questa mattina, nella sede di via Pistoia 58, si è riunito il primo consiglio di quartiere Oltresavio della nuova legislatura. Alessandro Maltoni ha presieduto la seduta, durante la quale sono state assegnate le nuove deleghe ai membri. La riunione è servita a mettere in moto il lavoro del nuovo consiglio, pronto a seguire le questioni della zona e a coinvolgere i cittadini.

Si è svolto lunedì 2 febbraio, nella sede di via Pistoia 58, il primo consiglio di quartiere Oltresavio della nuova legislatura, presieduto da Alessandro Maltoni. L’incontro ha rappresentato l’avvio ufficiale dei lavori del nuovo mandato e ha affrontato i seguenti punti all’ordine del giorno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Oltresavio NuovaLegislatura Nuova giunta a Terracina: assegnate dal sindaco le deleghe agli assessori Giunta regionale toscana, assegnate le deleghe Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. CESENA – Taglio alberi nel quartiere Oltresavio: servono risposte e coerenza sul tema del verde Da anni nel quartiere Oltresavio, in particolare tra via Ceraldo, via Riccione e lungo l’asse della Via Emilia, assistiamo a un progressivo abbattimento di alberi sto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.