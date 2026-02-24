monteforte in consiglio le nuove linee programmatiche

Monteforte ha scelto di celebrare le eccellenze locali durante un evento estivo, con l’obiettivo di valorizzare i cittadini che si distinguono all’estero e in Italia. L’amministrazione comunale, guidata da Fabio Siricio, organizza questa iniziativa per premiare chi porta il nome del paese in giro per il mondo. Un nuovo riconoscimento si aggiunge così alle attività che rafforzano l’immagine di Monteforte, coinvolgendo direttamente i protagonisti di questa crescita. La cerimonia si terrà tra poche settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Un altro concittadino che si sta facendo “onore” fuori dai confini provinciali sarà ospite dell’evento che l’amministrazione comunale guidata da Fabio Siricio terrà in estate e che premierà le eccellenze di Monteforte Irpino in Italia e nel mondo. Si tratta di Antonio Aurigemma, presidente del consiglio regionale del Lazio, figlio di cittadini di Monteforte, che il sindaco Siricio, accompagnato dal suo vice Ercolino, ha incontrato nei giorni scorsi a Roma, dove i due esponenti della giunta hanno partecipato agli “Stati generali dei Piccoli Comuni”. Ieri, intanto, la maggioranza consiliare, nel corso del civico consesso, ha approvato all’unanimità le linee programmatiche della giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Monteforte, Siricio la spunta per 42 votiCon uno scarto minimo di appena 42 voti rispetto al competitor Paolo De Falco, Fabio Siricio diventa il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. Il testa a testa è andato avanti per tutta la notte. L'urlo ... ilmattino.it

Giovedì 12 febbraio, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino, si terrà l’assemblea pubblica dal titolo “Una sola città. Monteforte – area urbana”, promossa dal Coordinamento territoriale Avellino Hinterlande dall’Associazione P - facebook.com facebook