Stadio Maradona entro fine giugno verrà inviato alla Uefa il progetto per la riqualificazione Pronti 200 milioni

Il Comune di Napoli ha annunciato che entro fine giugno sarà inviato alla Uefa il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro coperto da fondi regionali. L’obiettivo è migliorare le strutture esistenti garantendo un adeguato supporto infrastrutturale, nel rispetto delle normative e delle esigenze sportive e cittadine.

Il Comune di Napoli accelera sul dossier stadio: entro giugno il progetto di riqualificazione del Maradona sarà inviato all' Uefa con la copertura economica garantita da fondi regionali. Ne parla Paolo Cuozzo sul Corriere del Mezzogiorno. Stadio Maradona, entro fine giugno il progetto arriverà all'Uefa. Si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Con Abodi, Manfredi ha sul tavolo anche il dossier stadio, atteso che entro fine giugno il Comune invierà all'Uefa il progetto con la copertura economica a sostegno dei lavori di riqualificazione del Maradona garantita da fondi regionali; che proprio in queste ore, il presidente Fico ed i suoi collaboratori, sono impegnati a reperire o a ripianificare da fondi precedentemente impegnati e non ancora utilizzati.

Restyling del Maradona, Ferrante: «Progetto completato, aspettiamo i fondi dalla Regione» - Emanuela Ferrante, assessora allo Sport di Napoli, ha dichiarato che il restyling dello stadio Maradona è completo a livello progettuale. cronachedellacampania.it

Stadio Maradona, 12 punti per trasformare l’impianto per Euro 2032

Il Comune di Napoli ha presentato il piano di restauro dello Stadio Maradona in vista degli Europei del 2032 - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli-Sassuolo, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com

