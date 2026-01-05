Grosso incendio a Nesso colonna di fumo visibile a distanza | tetto di una casa in fiamme
Nella tarda mattinata di oggi, a Nesso, un incendio ha interessato il tetto di una casa in via del Tivano. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo visibile a distanza, richiedendo un intervento di soccorso urgente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per contenere i danni e garantire la sicurezza.
Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Nesso, dove intorno alle 11 è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente per un incendio sviluppatosi in un’abitazione di via del Tivano.All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato un rogo che, in base alle prime. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Cormano, incendio in via Libia: alta colonna di fumo visibile a distanza
Leggi anche: Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena, colonna di fumo nero visibile a distanza
Grosso incendio a Nesso, colonna di fumo visibile a distanza: tetto di una casa in fiamme - Intervento dei vigili del fuoco in via del Tivano nella tarda mattinata: le fiamme, partite dalla canna fumaria, hanno coinvolto la copertura dell’edificio. quicomo.it
Grosso incendio a Casoria, a fuoco capannone industriale: colonna di fumo sull’asse mediano - Grosso incendio a Casoria, a fuoco un capannone di logistica. msn.com
L’incendio che ha causato un grosso blackout a Berlino è stato appiccato da un gruppo di estrema sinistra x.com
Grosso incendio a Casoria, a fuoco capannone industriale: colonna di fumo sull’asse mediano - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.