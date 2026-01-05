Grosso incendio a Nesso colonna di fumo visibile a distanza | tetto di una casa in fiamme

Nella tarda mattinata di oggi, a Nesso, un incendio ha interessato il tetto di una casa in via del Tivano. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo visibile a distanza, richiedendo un intervento di soccorso urgente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per contenere i danni e garantire la sicurezza.

Grosso incendio a Casoria, a fuoco capannone industriale: colonna di fumo sull’asse mediano - Grosso incendio a Casoria, a fuoco un capannone di logistica. msn.com

L’incendio che ha causato un grosso blackout a Berlino è stato appiccato da un gruppo di estrema sinistra x.com

Grosso incendio a Casoria, a fuoco capannone industriale: colonna di fumo sull’asse mediano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.