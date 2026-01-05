Grosso incendio a Nesso colonna di fumo visibile a distanza | tetto di una casa in fiamme

Nella tarda mattinata di oggi, a Nesso, un incendio ha interessato il tetto di una casa in via del Tivano. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo visibile a distanza, richiedendo un intervento di soccorso urgente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per contenere i danni e garantire la sicurezza.

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Nesso, dove intorno alle 11 è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente per un incendio sviluppatosi in un’abitazione di via del Tivano.All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato un rogo che, in base alle prime. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

