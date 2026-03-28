Questa mattina, prima della manifestazione “No Kings” a Roma, la polizia è entrata in un hotel dove si trovava la deputata europea Ilaria Salis. Durante il blitz, non è stato redatto alcun verbale. Un dettaglio che ha suscitato discussioni tra gli osservatori presenti. La deputata non è stata arrestata né sono state trovate irregolarità durante il controllo.

Questa mattina, giorno della manifestazione “No Kings” a Roma, la deputata europea Ilaria Salis si è svegliata con un bussare insistente alla porta della sua stanza d’hotel. Erano le 7,30 e dall’altra parte c’erano gli agenti di polizia, arrivati per quello che hanno definito “semplici accertamenti”. “Sono arrivati direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un’ora”, racconta Salis come riportato dal Corriere della Sera. Un dettaglio che colpisce subito: nessuna telefonata preventiva dalla reception, come normalmente avviene in questi casi. Gli agenti hanno bussato e si sono presentati senza preavviso, innescando una situazione che la parlamentare europea definisce “evidentemente collegata al corteo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Prima del “No Kings” di Roma, la polizia piomba in hotel da Ilaria Salis: “Nessun verbale”. Un dettaglio fa discutere

Articoli correlati

La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: “Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”Hanno bussato alla sua porta all’alba per un controllo preventivo in vista del corteo No Kings a Roma.

Manifestazione Roma No Kings, polizia in camera di Ilaria Salis in hotel per controllo preventivo: "È regime"Un controllo della polizia nella stanza d’albergo di Ilaria Salis a Roma, alla vigilia del corteo No Kings, accende il dibattito politico.

Una selezione di notizie su Prima del No Kings di Roma la polizia...

Temi più discussi: No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare; Sabato il corteo No Kings: Ora rilanciamo la lotta per la libertà; Roma si prepara per i due giorni No Kings del 27 e 28 marzo; No Kings 2026, in tanti dalla Toscana la manifestazione di Roma. Sabato presidio anche a Firenze – ASCOLTA.

ROMA: POLIZIA NELLA STANZA D’ALBERGO DI ILARIA SALIS PRIMA DEL CORTEO NO KINGS, L’ITALIA È ORMAI UN REGIMELa Polizia si è presentata stamattina all'alba - sabato 28 marzo 2026 - nella stanza di albergo dell'Eurodeputata di Avs Ilaria Salis, a Roma, per un controllo preventivo di oltre un'ora, a poche or ... radiondadurto.org

Controllo preventivo a Ilaria Salis prima del corteo No Kings: «L’Italia è un regime». La Questura: «Segnalazione di un paese Ue»Degli agenti della polizia si sono presentati nella camera d’albergo dell’eurodeputata per eseguire un controllo preventivo in vista della manifestazione nazionale di oggi nella capitale. «L’attività ... editorialedomani.it

Prima di andarsene, il rapper si è rivolto ai suoi coinquilini: «L'altra metà del mio cuore è con voi che mi avete fatto sorridere, ci rivediamo tra un mese e mezzo» - facebook.com facebook

Controllo preventivo a Ilaria Salis prima del corteo No Kings: «L’Italia è un regime». La Questura: «Chiesto da un paese terzo Ue» x.com