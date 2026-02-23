Italia divisa | sole al Sud nebbie al Nord da mercoledì

Le condizioni meteorologiche cambiano a causa di un nuovo fronte anticiclonico che interessa l’Italia, portando sole intenso al Sud e nebbie fitte in alcune zone del Nord. Le temperature si alzano, favorendo giornate più calde e soleggiate nel Meridione, mentre al Nord persiste una coltre di foschia. Da mercoledì, le previsioni indicano stabilità generale e un clima più mite. La situazione resterà sotto controllo nelle prossime ore, con il cielo che si mantiene prevalentemente sereno.

L’Italia si prepara a una settimana di stabilità meteorologica, con temperature quasi primaverili al Centro-Sud e il ritorno delle nebbie in pianura al Nord. L’anticiclone, dopo settimane di umidità, porterà sole e clima gradevole, ma a partire da mercoledì la situazione cambierà, con nubi basse e foschia persistenti nelle aree settentrionali. Un’anticiclone a due velocità: sole al Sud, nebbie al Nord. Il robusto campo anticiclonico garantirà ampi spazi soleggiati specialmente al Centro-Sud, dove le temperature saliranno a valori quasi primaverili, soprattutto nelle aree interne e in collina. Al Nord, invece, nonostante qualche foschia mattutina, il sole riuscirà a imporsi durante le ore centrali della giornata, garantendo un clima asciutto e gradevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

