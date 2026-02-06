Neve al Nord emergenza pioggia al Sud | Italia divisa le previsioni meteo

Questa mattina il Nord si sveglia imbiancato, con le Alpi coperte di neve pronta a sostenere le Olimpiadi invernali. Al Sud, invece, la pioggia continua a tormentare le città, creando disagi e allagamenti. La divisione tra le due zone del paese resta netta, mentre il maltempo non dà tregua da giorni.

(Adnkronos) – Neve sulle Alpi a favore di Olimpiadi, emergenza piogge al Sud. Italia divisa ancora in due dal meteo, con il Centro e il Settentrione ancora nel mirino del maltempo che ormai da giorni sta colpendo le regioni. E perché arrivi la svolta positiva sarà necessario attendere ancora, almeno fino a metà mese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, rassicura tutti per l’evento clou olimpico: la perturbazione che ha raggiunto il Nord nelle ultime ore si allontanerà velocemente verso est. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il meteo di questa settimana mostra una divisione significativa tra Nord e Sud dell’Italia.

Gelo intenso e neve in Europa, sull'Italia giungerà aria più mite

