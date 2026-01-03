Trani giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per ‘uno sguardo di troppo’ alla fidanzata

A Trani, un giovane disabile è stato vittima di aggressione da parte di un minorenne, che lo ha colpito con calci e pugni. L’episodio, avvenuto in via Umberto I, è stato motivato dal presunto sguardo rivolto alla fidanzata dell’aggressore. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla violenza tra giovani e la necessità di interventi preventivi e di sensibilizzazione.

(Adnkronos) – Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social.

Trani, giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per 'uno sguardo di troppo' alla fidanzata - Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social e poi rimosso ... adnkronos.com

