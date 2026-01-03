Trani giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per ‘uno sguardo di troppo’ alla fidanzata

Da periodicodaily.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trani, un giovane disabile è stato vittima di aggressione da parte di un minorenne, che lo ha colpito con calci e pugni. L’episodio, avvenuto in via Umberto I, è stato motivato dal presunto sguardo rivolto alla fidanzata dell’aggressore. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla violenza tra giovani e la necessità di interventi preventivi e di sensibilizzazione.

(Adnkronos) – Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social. Oltre che da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Pugni e calci alla fidanzata: arrestato 27enne a Monfalcone

Leggi anche: Attimi di paura alla Fiumara: uomo preso a pugni da uno sconosciuto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Follia a Trani, disabile aggredito da ragazzino. Sputi, calci e pugni: la violenza pubblicata su TikTok; L’antenato dell’uomo camminava 7 milioni di anni fa, la scoperta che sposta i primi passi.

trani giovane disabile presoDisabile preso a calci e pugni da un 16enne, l'aggressione ripresa e postata sui social. «Ha guardato la mia ragazza» - Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. leggo.it

Trani, giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per 'uno sguardo di troppo' alla fidanzata - Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social e poi rimosso ... adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.