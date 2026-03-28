Il presidente del Consiglio ha respinto una mozione di sfiducia presentata in aula, definendola basata su episodi isolati e su principi astratti privi di riferimenti normativi concreti. Dopo aver resistito alla discussione, ha abbandonato l’aula. La mozione, motivata con accuse di comportamenti ripetuti nel tempo, è stata respinta senza ulteriori sviluppi.

Bocciata la mozione con soli 6 voti favorevoli su 17. Il presidente Francesco Leoci ha respinto l'istanza della minoranza definendola una manovra "meramente politica". Dopo il suo intervento ha abbandonato l'aula senza concedere diritto di replica CAROVIGNO - Una mozione di sfiducia presentata alla luce di "episodi isolati", non di certo ripetuti nel tempo, ma soprattutto evocando "principi astratti, svincolati da un concreto riscontro normativo". La richiesta di revoca, che non è stata approvata dal Consiglio comunale, è stata discussa durante la seduta consiliare di ieri (27 marzo 2026), dove il presidente del Consiglio Francesco Leoci ha voluto rispondere all'istanza firmata dai consiglieri di minoranza - Fratelli d'Italia, Unione e Libertà e Unione Civica – lo scorso 6 marzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Presidente del Consiglio resiste al tentativo di sfiducia, poi sbotta e lascia l'aula

Articoli correlati

Sfiducia al presidente, decaduto il consiglio direttivo del Cus PisaA causa di una "situazione di incompatibilità nella gestione dell'ente" si sono dimessi vicepresidente e 3 consiglieri.

Leggi anche: Consiglio al vetriolo a Treviglio: scontro Molteni (Pd) – Cologno (Fdi). Il dem sbotta e abbandona l’aula

Tutto quello che riguarda Presidente del Consiglio resiste al...

Temi più discussi: Santanchè, mediazione di La Russa, la ministra però resiste. Meloni: sfiducia in Aula; Braccio di ferro Meloni-Santanchè, la ministra resiste: Non mi dimetto. E arriva la mozione di sfiducia; Un giorno di resistenza poi la resa tra i veleni. Santanché si dimette; Viva l’Italia che resiste! Meloni bocciata. Vince il No con quasi il 54%, i Sì al 46%.

Perché il Presidente del Consiglio non può dimissionare un ministroLa premier Meloni pretende le dimissioni della ministra Santanchè, ma la strada per convincerla è in salita. Ecco perché ... policymakermag.it

I presidenti del Consiglio italiani hanno spesso problemi con DavosL’11 gennaio scorso alcuni media arabi hanno diffuso la notizia che anche Giorgia Meloni avrebbe partecipato all’incontro del cosiddetto board of peace, o consiglio di pace, l’organismo ... ilpost.it

A Giorgia Meloni non bastavano le tante spine del suo partito e i tre esponenti di governo dimissionari dopo la vittoria del “No” al referendum. Da ieri la presidente del Consiglio ha un problema in più. E si chiama Marina Berlusconi. In questi anni Meloni aveva - facebook.com facebook

Dopo la sconfitta al referendum, è iniziata la fase 2 del governo Meloni, quella del rilancio, del rinnovamento, del cambiamento. Nella foto, la presidente del consiglio con la nuova ministra del Turismo x.com