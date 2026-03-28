Presentata la lista degli acquisti | Allegri ha fatto le sue richieste alla dirigenza del Milan

Durante la pausa per le partite delle nazionali, le società di calcio stanno iniziando a muoversi sul mercato per pianificare gli acquisti futuri. È stata resa nota la lista degli acquisti richiesta dall’allenatore alla dirigenza del club, che riguarda specifici calciatori. Le società stanno valutando le opportunità di intervenire sul mercato, analizzando le possibili opportunità di rafforzamento per la prossima stagione.

La sosta per le partite delle nazionali sta dando la possibilità alle società di iniziarsi a muovere in maniera decisa sul calciomercato per cercare di capire dove intervenire e su quali calciatori puntare in ottica futura. In casa Milan, in attesa di centrare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, si stanno facendo le valutazioni su come andrebbe migliorata la rosa in vista del ritorno in Europa. Milan, le richieste di Allegri sul mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it La qualificazione alla prossima Champions League darebbe ai rossoneri la possibilità di attingere a nuove risorse economiche e poter rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in maniera netta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Presentata la lista degli acquisti: Allegri ha fatto le sue richieste alla dirigenza del Milan Articoli correlati Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico e la dirigenza: ecco le sue richiestedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera per il prolungamento: ecco... Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Cosa ha detto alla dirigenza!Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Contenuti e approfondimenti su Presentata la lista degli acquisti... Temi più discussi: Mps, presentata la lista dei fondi per il nuovo cda; Banco BPM, i gestori presentano la lista di minoranza con tre candidati indipendenti; Plt Holding presenta lista per Mps: Lovaglio ad e Bisoni presidente; Mps, il ceo Lovaglio sfida il Cda e presenta la sua lista, Bisoni presidente. Mps: presentata lista collegio sindacale MediobancaMonte dei Paschi di Siena ha presentato la lista per la nomina del collegio sindacale di Mediobanca. L'assemblea degli azionisti di ... agenzianova.com Commercialisti, a Napoli presentata la lista unica con Matteo De Lise candidato presidenteÈ stata presentata a Napoli la lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un risultato che testimonia una volontà comune: garantire ... ilmattino.it “Chemin d’esperance”. La scultura in ghiaccio presentata al Papà x.com È stata ufficialmente presentata la nuova Jeep Renegade 2027, il restyling con un ricco aggiornamento del fuoristrada di Stellantis. https://auto.everyeye.it/notizie/nuova-jeep-renegade-2027-ufficiale-restyling-volete-dovrete-volare-brasile-868017.htmlutm_ - facebook.com facebook