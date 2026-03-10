Rinnovo Spalletti nuovo incontro in settimana tra il tecnico e la dirigenza | ecco le sue richieste

In questa settimana si terrà un nuovo incontro tra il tecnico toscano e la dirigenza della Juventus per discutere il rinnovo del contratto. Durante l'appuntamento, il tecnico presenterà alcune richieste legate al prolungamento e alle condizioni di lavoro. La trattativa riguarda esclusivamente aspetti contrattuali e non si sono ancora definiti i dettagli finali. La questione rimane aperta e in fase di negoziazione.

Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera per il prolungamento: ecco le sue richieste. La Juve si prepara a definire le strategie per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, è previsto in settimana un summit tra la dirigenza e Luciano Spalletti. Intanto, il tecnico ha ricucito i rapporti con Wanda Nara, chiudendo i vecchi dissipi risalenti al periodo milanese.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Questo riavvicinamento spegne le polemiche sul mancato arrivo di Mauro Icardi, il cui trasferimento da Istanbul non si è concretizzato a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, nuovo incontro in settimana tra il tecnico e la dirigenza: ecco le sue richieste Articoli correlati Spalletti Juve, svolta nel futuro del tecnico: in agenda un incontro con la dirigenza per la fumata bianca sul rinnovo. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, futuro insieme: incontro imminente per prolungare l’accordo. Juventus, rinnovo Spalletti: le richieste del tecnico e le cifreIl punto sull’allenatore della Juventus Gungono notizie dal fronte rinnovo di Luciano Spalletti, con il tecnico che vuole delle precise garanzie... Aggiornamenti e notizie su Rinnovo Spalletti Temi più discussi: Spalletti e la Juve, ora l'incontro per il rinnovo: il nuovo progetto biennale; Spalletti-Juve, un altro sì: dopo il Pisa, il rinnovo. I dettagli; Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato; Spalletti: prima il Pisa, poi il rinnovo. Dybala-Roma, stavolta è finita. Juventus, Spalletti verso il rinnovo: presto l'incontroÈ una Juventus ancora altalenante, ma con lui sono tornati bonus e buoni voti. Spalletti viaggia verso la permanenza in bianconero: a riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ... fantacalcio.it Juventus, quando firmerà il rinnovo Luciano Spalletti: ecco la data cerchiata in rosso per il prolungamento dell’allenatore bianconero! Tutti i dettagliJuventus, quando firmerà il rinnovo Luciano Spalletti: ecco la data cerchiata in rosso per il prolungamento dell’allenatore bianconero! Tutti i dettagli La Juventus vive in queste ore un momento di re ... calcionews24.com Ci siamo quasi per il rinnovo di #Spalletti Come riportato da Tuttosport l’obiettivo è arrivare alla fumata bianca entro la trasferta di Udine L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook #Spalletti e il rinnovo: dialoghi costruttivi già da un paio di mesi abbondanti (come anticipato il 29 dicembre) e volontà da settimane in crescita di andare fino in fondo x.com