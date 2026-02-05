Presa la banda dei bancomat | 5 arresti dopo lungo inseguimento fino a San Gennaro Vesuviano

La polizia e i carabinieri hanno arrestato cinque persone coinvolte in una serie di esplosioni di bancomat nella provincia di Napoli. Dopo un lungo inseguimento, i sospetti sono stati fermati a San Gennaro Vesuviano. Le indagini sono partite dopo diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane. I cinque arrestati, tra i 22 e i 55 anni, ora sono in cella.

Cinque persone, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri al termine di una complessa attività investigativa scattata dopo una serie di esplosioni di sportelli bancomat avvenute nelle scorse settimane in provincia di Napoli. Gli arresti sono maturati nell'ambito di un imponente dispositivo di controlli interforze predisposto nei comuni interessati e in quelli limitrofi. A operare sono stati gli agenti delle Squadre Mobili di Napoli e Caserta, insieme ai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna, della Compagnia di Castellammare di Stabia e del Gruppo di Torre Annunziata.

