La banda dei bancomat torna nel novarese | nuovo colpo fallito a Cressa

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, nel comune di Cressa nel novarese, si è verificato un tentativo di furto presso il bancomat della Bpm. La

Torna a colpire nel novarese la "banda dei bancomat". I ladri hanno agito nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio ancora una volta a Cressa, dove hanno tentato (e fallito) il colpo al bancomat della Bpm (ex Banca Popolare di Novara).Questa volta, però, il furto non è andato a buon fine e i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Torna la banda dei bancomat: esplode ancora quello a Cressa

Leggi anche: Ladri di rame ancora in azione: nel novarese torna la "banda dei cimiteri"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La banda della 'marmotta' torna a colpire: assalto alla Banca Intesa Sanpaolo di San Severo.

Assalto al bancomat a Vallefiorita: torna in azione la “banda” degli esplosivi - “Nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 gennaio la “banda” dei bancomat, che ha preso d’assalto con esplosivi diversi sportelli automatici di istituti bancari o delle Poste in tutta la regione, ha colp ... strettoweb.com

C'è una banda del bancomat nel Novarese. Colpo a Cressa da 10mila euro - Non è la prima volta: era già successo nel 201e e nel 2019. rainews.it

Torna a colpire la banda della marmotta. Saltato in aria un altro bancomat - Un forte boato ha svegliato i cittadini di Chieuti, piccolo comune del Foggiano. msn.com