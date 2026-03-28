Nella giornata del 28 marzo 2026, le forze di polizia hanno sequestrato circa 245.000 bobine di filati a Prato durante l'operazione denominata

Prato, 28 marzo 2026 – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Prato nell'ambito dell'operazione ''Legal Trade'', finalizzata al controllo delle filiere di importazione di prodotti extra-Ue nel distretto tessile pratese. I militari hanno individuato e posto sotto sequestro oltre 245mila rocche di filati per uso industriale prive dei requisiti minimi di tracciabilità e di corretta etichettatura. Controlli della guardia costiera, sequestrati 8 quintali di pesce. Chiuso un ristorante Cosa è emerso dai controlli. L'intervento ha interessato due punti vendita riconducibili a un'impresa gestita da un imprenditore di origine cinese, attiva nel commercio all'ingrosso di filati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Materiali non specificati ed etichette incomplete: 245mila bobine di filati sequestrati a Prato

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