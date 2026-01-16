Arrestato per tentata rapina e furti nel mirino anche commerciante con 19mila euro

A Racale si conclude un’indagine su una serie di episodi criminali che avevano destato preoccupazione nel comune lo scorso autunno. L’arresto di una persona, accusata di tentata rapina e furti, include anche un commerciante coinvolto con un importo di 19 mila euro. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità locali nel contrastare il fenomeno criminale e garantire la sicurezza della comunità.

RACALE – Si chiude il cerchio attorno a una serie di episodi criminosi che avevano destato preoccupazione nel comune di Racale lo scorso autunno. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto Michael De Carlo, 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, in.

