tentata rapina alle poste di gravina di catania arrestati tre pregiudicati

Durante un’operazione di monitoraggio del territorio, la polizia di Catania ha arrestato tre uomini, tutti con precedenti, sospettati di aver tentato una rapina presso l’ufficio postale di Gravina di Catania. L’intervento ha permesso di bloccare i responsabili prima che l’evento si concludesse con conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Il blitz della polizia durante il monitoraggio del territorio. La polizia ha arrestato tre uomini di Catania, tutti con precedenti, ritenuti responsabili di una tentata rapina in concorso ai danni di un ufficio postale di Gravina di Catania. L'operazione è scattata durante un servizio di controllo mirato ai reati predatori, quando gli agenti della sezione antirapina della Squadra Mobile hanno notato movimenti sospetti nei pressi della filiale. In particolare, è stata individuata un'auto con targa contraffatta e uno scooter risultato rubato, posizionati in punti strategici per coprire l'azione criminale.

