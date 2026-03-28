Post referendum il centrosinistra vuole che Meloni scopra le carte | Chiarezza circa le prospettive dell’agenda governativa

Dopo il referendum, i membri del centrosinistra chiedono alla presidente del Consiglio di fornire maggiori dettagli sulle future linee del governo. In una nota, il partito sottolinea la necessità di trasparenza nei confronti delle Camere e degli elettori riguardo alle intenzioni e agli obiettivi dell’esecutivo. La richiesta si concentra sulla volontà di conoscere le prospettive dell’agenda governativa.

“ Chiarezza e responsabilità nei confronti delle Camere e degli elettori circa le prospettive dell’agenda governativa”. Tradotto dal politichese: dopo la batosta del referendum, ora Giorgia Meloni cosa vuole fare? È quello che si chiedono tutti i leader di opposizione in una lettera inviata ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana su proposta delle capigruppo di Iv Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, e sottoscritta dai presidenti dei gruppi Pd, M5S e Avs di Senato e Camera. Il testo (nonché l’obiettivo) della missiva è chiaro: cercare di far scoprire le carte in mano alla leader di Fratelli d’Italia. Leggere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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