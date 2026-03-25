Dopo il risultato negativo del Referendum, il presidente del Consiglio ha chiesto alla ministra di dimettersi. La ministra ha dichiarato di non voler fare un passo indietro. La richiesta è arrivata in un momento di tensione politica, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La situazione si è sviluppata nelle ore successive all'esito referendario.

Giorgia Meloni, dopo l'esito negativo al Referendum, ha chiesto a Daniela Santanché di fare un passo indietro. Ma la ministra del Turismo non cede e rimarca, in una nota, che gli impegni in agenda rimangono confermati “Domani il ministro Santanchè sarà regolarmente in ufficio: tutti gli appuntamenti sono confermati”,così recita una nota che proviene direttamente dall’entourage della ministra del turismoDaniela Santanché. Il Referendum ha portato un vero e proprio terremoto all’interno del governo e soprattutto ha condottoGiorgia Melonia fare delle scelte rischiose ma doverose. L’esito negativo al Referendum ha portato un enorme scossone tanto che il Presidente del Consiglio ancora non ha voluto parlare con i giornalisti ma ha deciso di fare un video per accettare pubblicamente la sconfitta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Terremoto post Referendum: Meloni chiede le dimissioni di Santanché che non vuole tirarsi indietro

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