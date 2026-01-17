Napoli spaventoso incendio a Mariglianella | a fuoco fabbrica tessile – VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un incendio presso una fabbrica tessile a Mariglianella, in provincia di Napoli. L’evento ha provocato momenti di preoccupazione tra la popolazione locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente è ancora sotto controllo e le autorità stanno valutando eventuali conseguenze.

Momenti di apprensione nel pomeriggio in provincia di Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di una fabbrica tessile. L’episodio si è verificato a Mariglianella, in via Galileo Galilei, all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di tessuti. Secondo le prime informazioni, il rogo si è sviluppato all’interno dei locali della ditta per cause ancora in fase di accertamento. Due operai presenti nello stabilimento sono riusciti ad allontanarsi tempestivamente dall’area interessata dalle fiamme, mettendosi in salvo senza riportare ferite. L’evacuazione immediata ha evitato conseguenze più gravi, mentre una densa colonna di fumo si è alzata dalla struttura, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

