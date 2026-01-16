Julio Iglesias rompe il silenzio | Mai abusato di una donna solo falsità

Julio Iglesias interviene per chiarire le recenti accuse mosse da ex dipendenti, negando ogni addebito. Attraverso un messaggio sui social, il cantante spagnolo ribadisce la propria innocenza e affronta le false accuse, sottolineando l'importanza della propria dignità. Questa presa di posizione mira a fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Il mondo della musica internazionale osserva con il fiato sospeso l’evoluzione di una vicenda che scuote profondamente l’immagine di un’icona globale. Julio Iglesias ha deciso di uscire allo scoperto per rispondere frontalmente alle pesantissime accuse di abusi sessuali e vessazioni formulate recentemente da due sue ex collaboratrici. Attraverso un messaggio dai toni molto duri pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’artista ottantaduenne ha voluto chiarire la sua posizione definendo le testimonianze come un attacco frontale alla sua integrità. La tempesta giudiziaria e mediatica trae origine dalle dichiarazioni di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista che prestavano servizio presso le sue residenze. 🔗 Leggi su Novella2000.it

