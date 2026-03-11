Ponte sullo Stretto fondi bloccati e nuovo stop | rinuncia di Salvini

La Ragioneria generale dello Stato ha apportato modifiche al decreto legge infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio. Di conseguenza, i fondi destinati al ponte sullo Stretto sono stati bloccati, e si è verificato un nuovo stop al progetto. La situazione riguarda direttamente le decisioni prese dal governo e le correzioni alla normativa approvata. Non sono state fatte altre precisazioni ufficiali in merito.

La Ragioneria generale dello Stato ha apportato alcune correzioni al decreto legge infrastrutture che il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso febbraio. Nella nuova formulazione viene esplicitato che il Ponte sullo Stretto di Messina non potrà comportare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Per completare le operazioni previste per l’avvio dei cantieri, la Società Stretto di Messina dovrà quindi utilizzare soltanto i 13,5 miliardi di euro già stanziati. L’amministratore delegato dell’azienda ha rassicurato che non ci saranno problemi, mentre il ministro Salvini ha dichiarato che non fisserà più scadenze mensili per l’avvio dei lavori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

