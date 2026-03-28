Il ponte sullo Stretto riappare all’attenzione con il decreto-legge 322026, approvato dal governo per riattivare il progetto, che era stato messo in pausa da diversi anni. Mentre il governo lo definisce un intervento strategico, alcuni gruppi ambientalisti lo considerano un atto politico più che una legge vera e propria. La discussione pubblica si concentra sulle implicazioni di questa decisione.

Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf criticano l’art. 1 del decreto legge 322026, che il decreto non introduce nuove regole, ma cerca di limitare le procedure esistenti Il ponte sullo Stretto torna sotto i riflettori con il dl 322026, un decreto-legge che il governo propone per rilanciare un progetto fermo da anni. Le associazioni ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno quindi presentato osservazioni critiche al senato, chiedendo di stralciare l’articolo 1 dal decreto. Si legge in una nota congiunta: "Come è noto, l’iter di questo provvedimento è stato particolarmente faticoso. Corretta la bozza, cancellando tale disposizione, il testo veniva approvato nel consiglio dei ministri del 5 febbraio mantenendo però numerose problematiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, ambientalisti contro il dl Salvini: "Atto politico, non legge"

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