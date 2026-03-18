Il Tar del Lazio ha respinto due ricorsi presentati contro il progetto del Ponte sullo Stretto, promosso dalla Società Stretto di Messina. La decisione riguarda le contestazioni sollevate dagli ambientalisti, che avevano presentato le opposizioni. Ora si attende il proseguimento delle procedure per la realizzazione dell’opera, che prevede un collegamento tra Sicilia e Calabria.

La Società Stretto di Messina ha comunicato che il Tar del Lazio ha respinto due grossi ricorsi contro il Ponte che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria. Erano stati presentati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Villa San Giovanni, contro alcune autorizzazioni ricevute dal progetto originale. Si tratta di una decisione importante per il progetto, che negli ultimi mesi ha ricevuto diversi pareri contrari e rallentamenti, soprattutto a livello giudiziario e burocratico. Una situazione che ha portato il ministro dei Trasporti Salvini alla rinuncia di una data precisa dell’inizio dei lavori nei suoi annunci. La decisione del Tar sui ricorsi contro il Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, respinti i ricorsi ambientalisti: cosa succede ora al progetto

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