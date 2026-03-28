A Messina, i sostenitori del ponte si sono radunati in piazza, con la partecipazione annunciata del ministro Matteo Salvini, anche se l'incontro con i giornalisti è stato cancellato all'ultimo minuto. Nel frattempo, dal Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca arriva una posizione contraria, che invita a considerare alternative concrete e a non trascurare le priorità già definite.

Dopo il convegno di ieri, esperti e associazioni puntano su mobilità, sicurezza e identità dello Stretto. Chiesto lo stralcio dell’articolo 1 mentre oggi i sostenitori scendono in piazza Il convegno promosso ieri dall’associazione “Invece del ponte” mette al centro un’idea alternativa di sviluppo dello Stretto: meno infrastrutture monumentali, più interventi diffusi, sicurezza del territorio e valorizzazione dell’identità culturale. Un’impostazione che si inserisce in un momento delicato anche sul piano delle risorse: proprio in queste ore, infatti, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro Roberto Calderoli – ha impugnato la legge dell’Ars che stanziava circa 41 milioni di euro per far fronte ai danni del ciclone Harry a Niscemi, fondi che si aggiungevano ai 50 milioni già messi in campo dalla Regione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Ponte, il fronte del No rilancia da Palazzo Zanca: “Alternative concrete e priorità ignorate”

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