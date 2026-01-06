Presentazione a Palazzo Zanca della mezza maratona Eufemio da Messina
Domani mattina si terrà la presentazione ufficiale della mezza maratona “Eufemio da Messina” a Palazzo Zanca. L’evento, che richiama l’attenzione degli appassionati di corsa, rappresenta un momento importante per la città e gli organizzatori, pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per garantire il buon andamento della manifestazione. La conferenza fornirà dettagli sul percorso, le modalità di partecipazione e le misure di sicurezza adottate.
Fervono i preparativi per l'appuntamento con la Mezza Maratona "Eufemio da Messina", in programma domenica mattina. Una giornata unica di sport e condivisione, pronta a regalare emozioni in serie. Il percorso di 21,097 km unisce la passione per la corsa alla bellezza del paesaggio messinese, tra.
