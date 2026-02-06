La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera a San Siro | gli ultimi tedofori la sfilata lo show

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei giochi. La scaletta prevede gli ultimi tedofori, una sfilata e uno show finale. Sul palco salgono star internazionali come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, insieme ad artisti italiani come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. La piazza è piena di spettatori pronti a vivere questo momento speciale.

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, alle 20.00 nello storico stadio San Siro. Per la prima volta nella storia olimpica, l'inaugurazione si svolgerà contemporaneamente in due città, con manifestazioni e sfilate degli atleti anche a Predazzo e Livigno, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. L'inizio è previsto per le 19:15, quando per «scaldare» il pubblico ci sarà un pre-show condotto da Marco Maccarini e Brenda Lodigiani. Il via alla cerimonia vera e propria arriverà alle 20. Il momento culminante sarà l'accensione dei due bracieri olimpici: uno a Milano, presso l'iconico Arco della Pace, e l'altro a Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona, cuore pulsante della rinomata località alpina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura.

Questa mattina a San Siro è iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta Volare e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali)È tutto pronto per la cerimonia che inaugurerà questa sera le Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, tra dettagli ancora top secret e numeri da capogiro ... ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina, scaletta cerimonia d'apertura: orario, dove vederla e gli ospiti. Da Andrea Bocelli a Mariah Carey e Laura Pausini, lo showL'attesa è finita, oggi si aprono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Questa sera la Cerimonia di Apertura, in programma allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno ... ilmattino.it

La vista su piazza Duomo (Milano) in attesa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro facebook

Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com