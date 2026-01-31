Cinque arresti in Colombia per traffico internazionale di sostanze stupefacenti legato a organizzazioni mafiose europee

Nella notte tra giovedì e venerdì, le forze dell’ordine colombiane, con il supporto dell’Interpol, hanno arrestato cinque persone a Medellín. Sono accusate di traffico internazionale di droga legato a organizzazioni mafiose europee. L’operazione, condotta congiuntamente, ha smantellato parte di un network che gestisce il traffico di sostanze stupefacenti tra Colombia e Europa.

Nella notte tra giovedì e venerdì, le forze dell'ordine colombiane, in collaborazione con l'Interpol, hanno eseguito un'operazione congiunta che ha portato all'arresto di cinque persone a Medellín, accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti legato a reti mafiose europee. Tra i fermati, un uomo identificato come Roberto Nastasi, di origini italiane, è stato ritenuto un presunto affiliato alla 'Ndrangheta, il potente gruppo mafioso calabrese con radici storiche nel Sud Italia ma con un'espansione globale negli ultimi decenni. L'arresto è avvenuto in un quartiere periferico della città, dove le autorità hanno sequestrato diverse tonnellate di cocaina, presunte provenienti dal Bacino Amazzonico, e denaro contante in diverse valute, tra cui euro e dollari statunitensi.

