Migrante nepalese in fin di vita a Trieste La denuncia | Stop alle sospensioni di fatto dei diritti
Un migrante nepalese in fin di vita a Trieste evidenzia le conseguenze delle sospensioni dei diritti dei richiedenti asilo. Il Consorzio italiano di solidarietà denuncia che tali misure mettono a rischio la vita di persone vulnerabili, come dimostra il caso di un uomo di 43 anni soccorso per arresto cardiaco nei magazzini del Porto Vecchio. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la tutela dei diritti e della vita dei migranti.
“La sospensione dei diritti” dei richiedenti asilo a Trieste “mette a rischio la vita”. Lo denuncia in una nota il Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus, spiegando che “oggi (sabato 10 gennaio, ndr ) un cittadino nepalese 43enne, richiedente asilo, è stato soccorso per arresto cardiaco all’interno dei magazzini del Porto Vecchio di Trieste”, area in cui i migranti trovano rifugi di fortuna. L’uomo accusava da giorni forti dolori al petto, ricostruisce il Consorzio e “aveva ricevuto una prima visita medica in centro diurno e stava tentando, senza successo, di avviare la procedura di asilo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
