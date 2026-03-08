LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | le Mercedes passano davanti alle Ferrari dopo il pit-stop

Durante il Gran Premio d'Australia 2026, le Mercedes sono passate davanti alle Ferrari dopo il pit-stop. La corsa si è svolta al 33° giro su 58, con le vetture in movimento e i team impegnati nelle strategie di gara. La Ferrari ha mostrato segnali di miglioramento rispetto alle aspettative, nonostante un errore strategico. La diretta è trasmessa oggi su TV8.

33° giro58 Al di là dell’errore strategico, questa gara è stata molto meno peggio del previsto per la Ferrari. Nelle battute iniziali se l’è giocata alla pari con Mercedes. Chiaramente il gap c’è, ma si può lavorare per provare a colmarlo. Non sarà facile, ma neanche impossibile. A patto che, una volta tanto, lo sviluppo funzioni. 32° giro58 Antonelli si trova a 6.5 da Russell. La Ferrari non recupera nulla sulle Mercedes, nonostante abbia gomme più fresche di ben 13 tornate. 31° giro58 Finora appare evidente come la strategia prudente della Ferrari non abbia pagato. Avrebbe dovuto cambiare le gomme nel primo regime di Virtual Safety Car, ovvero quando lo hanno fatto Russell ed Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: le Mercedes passano davanti alle Ferrari dopo il pit-stop F1, risultati e classifica FP2 GP Australia 2026: Piastri svetta davanti alle Mercedes. Ferrari a inseguireAndata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri strappa nella FP2, Mercedes e Ferrari inseguono Approfondimenti e contenuti su LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA le.... Temi più discussi: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli. Ferrari più indietro dopo le illusorie FP1; DIRETTA F1, GP Australia 2026: LIVE Gara - Live - Formula 1; Formula 1 2026, Gp d’Australia: orari tv e diretta streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026. Diretta F1 | GP Australia 2026: Live gara [tempi e foto]Diretta GP Australia – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale ... msn.com LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari e Mercedes differenziano la strategia. Chi avrà ragione?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 19° giro/58 Pit-stop per Lindblad e Verstappen. 18° giro/58 Si ferma la ... oasport.it F1 LIVE Australia: caccia alle Mercedes. Leclerc in seconda fila. Alle 5 il via x.com Lorenzo Jovanotti Cherubini. . saluti dall’Australia! grazie @tg1_rai_official per questo bel servizio. Aspettando di sapere quando e come riuscire ad imbarcarci per tornare ne approfitto per scoprire Adelaide e i dintorni in questo paese sorprendente dove i tant - facebook.com facebook