Polemica elettorale sulla sabbia di Lido Pizzo Mezzi autorizzati controlli su integrità delle dune

A circa venti giorni dalla diffusione di segnalazioni e immagini, si susseguono le discussioni riguardo all’utilizzo di mezzi meccanici sulla spiaggia di Punta Pizzo, all’interno di un’area protetta. Le autorità hanno confermato di aver autorizzato le operazioni di movimentazione della posidonia e di aver effettuato controlli per verificare la conformità alle norme ambientali. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra sostenitori delle attività di tutela e gruppi di cittadini preoccupati per il rispetto dell’ecosistema.

Il tema del contendere non è tanto il discorso legato alle autorizzazioni per la movimentazione della posidonia e della sabbia, che la società della Lido Pizzo Beach srl di Taviano ha regolarmente ottenuto, come negli anni pregressi, secondo le prescrizioni imposte dall’ufficio Demanio del Comune di Gallipoli. Quindi sin dal 9 marzo scorso, quando sono state avviate le prime attività, le tre ruspe e i mezzi presenti su quel tratto di litorale sono stati autorizzati a operare. Le verifiche puntano ad appurare che sia stata garantita l’integrità delle dune. “Le autorizzazioni ci sono e se così non fosse” taglia corto l’imprenditore balneare Toti Di Mattina, “con tre ruspe in azione sull’arenile qualcuno sarebbe già intervenuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Polemica elettorale sulla sabbia di Lido Pizzo. Mezzi autorizzati, controlli su integrità delle dune Articoli correlati Sabbia dalla spiaggia libera allo stabilimento: il caso a Lido Pizzo, indagini dei carabinieri«Durante l’escursione di ieri mattina ci siamo trovati davanti a questa situazione: circa 250 metri di costa erano stati modificati con l’utilizzo di... "Sistemare le dune di sabbia contro le mareggiate", l'appello di Padovano (Sib-Confcommercio) alla RegioneRiccardo Padovano, presidente del Sib-Confcommercio, lancia un appello alla Regione Abruzzo in vista dell'arrivo di nuove mareggiate «In arrivo nuove... Una raccolta di contenuti su Lido Pizzo Argomenti discussi: Le operazioni di ripascimento a Lido Pizzo (foto Francesco Salvatore Chetta). Sabbia spostata dalla spiaggia libera al lido dei parlamentari, il caso arriva al ministero dell’AmbienteGallipoli A Gallipoli è finita sotto accertamento una movimentazione di sabbia ritenuta anomala tra un tratto di spiaggia libera e l’area del Lido Pizzo, stabilimento balneare della costa ionica. La ... lanuovasardegna.it Gallipoli, ultimo sfregio a Lido Pizzo: la sabbia della spiaggia libera portata in un tratto privatoL’operazione con un escavatore che ha interessato anche la duna: il tutto nell’area protetta del Parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo. La denuncia social della guida ... msn.com