Polizia di Stato giuramento al Caps | 60 nuovi agenti pronti al servizio

Venerdì si è svolto il giuramento di 60 nuovi agenti della Polizia di Stato presso il Centro Addestramento Polizia di Stato (Caps). Un momento importante che rappresenta l’ingresso ufficiale nel servizio pubblico, sottolineando l’impegno e la responsabilità di coloro che si apprestano a tutelare la sicurezza dei cittadini. Questo evento rafforza il ruolo fondamentale della polizia nel garantire l’ordine e la legalità sul territorio nazionale.

Una giornata di forte valore simbolico e istituzionale ha segnato venerdì l’ingresso ufficiale nella Polizia di Stato di 2.126 nuovi agenti in prova del 231esimo corso di formazione. La cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica si è svolta in contemporanea al Caps di Cesena e in altre otto Scuole della Polizia di Stato distribuite sul territorio nazionale. A Cesena hanno prestato giuramento 60 agenti. A Pescara, invece, la cerimonia ha coinvolto 183 Agenti in prova del 231° Corso, insieme a 7 Agenti Tecnici in prova del 21° Corso per Allievi Agenti Tecnici della Polizia di Stato “Familiari vittime del dovere”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Bollate, in servizio 5 nuovi agenti di Polizia locale Leggi anche: Il capo della polizia a Pescara per il giuramento dei nuovi agenti: "Democrazia è bene supremo, qui reati in calo" [FOTO-VIDEO] Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caps, questa mattina hanno giurato i nuovi giovani poliziotti; Fedeltà alla Repubblica: a Trieste il giuramento dei nuovi agenti della Polizia di Stato; A Trieste il giuramento di 446 allievi agenti della Polizia di Stato: l’inno senza il “Sì”; Polizia di Stato, giuramento per il 231° Corso Allievi Agenti: 362 nuovi poliziotti ad Alessandria. Trieste, giuramento per 446 nuovi agenti della Polizia di Stato - Alla Scuola Allievi Agenti di Roiano il giuramento di fedeltà alla Repubblica per i nuovi agenti del 231° Corso. rainews.it

Polizia di Stato, il giuramento di 2.126 nuovi agenti: “Servire la Repubblica, proteggere i cittadini” - Un momento solenne, carico di emozione e responsabilità, ha segnato questa mattina l’ingresso ufficiale di 2. wesud.it

Caps, questa mattina hanno giurato i nuovi agenti - Al Centro addestramento Polizia di Stato (Caps) di Cesena si è conclusa oggi la fase residenziale del 231esimo Corso per Allievi agenti. corrierecesenate.it

L’uomo era già ai domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia #Salerno - facebook.com facebook

Sono 4 i soggetti arrestati dalla Polizia di Stato a Bologna per traffico internazionale di droga. L’organizzazione criminale avrebbe gestito 3 importazioni di cocaina dalla Spagna lungo la tratta Bologna–Barcellona, utilizzando 2 autovetture per ogni viaggio, un x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.