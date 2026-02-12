Scandicci sicurezza | istituito il terzo turno della Polizia locale Servizio potenziato di sera dal 19 febbraio

Da venerdì 19 febbraio, la sicurezza a Scandicci cambia volto. La Polizia locale ha istituito un terzo turno serale, potenziando così i controlli in città. Nel nuovo orario, saranno presenti due pattuglie, con cinque agenti sul territorio, tra cui un ufficiale. L’obiettivo è rafforzare la presenza e la vigilanza, soprattutto nelle ore dopo il tramonto.

Nell’orario serale saranno presenti sul territorio due pattuglie, per un totale di cinque agenti impegnati compreso un ufficiale. Gli agenti opereranno in stretto coordinamento con i carabinieri, contribuendo, si spiega, a rafforzare il presidio del territorio e a supportare le attività di sicurezza, anche alleggerendo i militari da interventi come la gestione dei sinistri stradali. A seguito dell’approvazione della delibera, oggi, 12 febbraio, la sindaca Claudia Sereni ha incontrato i lavoratori della polizia locale per illustrare nuovamente il servizio. “Per raggiungere questo obiettivo abbiamo iniziato a lavorare fin da subito alle assunzioni di personale – afferma la sindaca – in modo da arrivare a un numero sufficiente di unità per attivare il servizio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci, sicurezza: istituito il terzo turno della Polizia locale. Servizio potenziato di sera dal 19 febbraio Polizia municipale anche di notte. A Scandicci debutto il 19 febbraio con il turno fino alle 24 A partire dal 19 febbraio, la polizia municipale di Scandicci sarà operativa anche di notte, con un turno fino alle 24. Quattro agenti dal lunedì al giovedì e cinque nel week end: ecco l'accordo per il turno notturno della polizia locale Da questa settimana, la polizia locale di Parma introduce il turno notturno. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Scandicci, sicurezza: istituito il terzo turno della Polizia locale. Servizio potenziato di sera dal 19 febbraioNell'orario serale saranno presenti sul territorio due pattuglie, per un totale di cinque agenti impegnati compreso un ufficiale. Gli agenti opereranno in stretto coordinamento con i carabinieri ... firenzepost.it Comitato per l'ordine e la sicurezza, il punto con i Comuni fiorentini. A Scandicci la polizia anche di notteIn Prefettura un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica aperto ai Comuni della 'cintura fiorentina'. Si è tenuto ieri mattina, giovedì 29 gennaio, presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino c ... 055firenze.it Jacopo Lilli voleva accompagnare i suoi studenti del liceo di Scandicci, ma la preside ha detto no per motivi di sicurezza. - facebook.com facebook In #A1 Milano-Napoli, per attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -Firenze nord chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa s x.com