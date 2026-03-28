L’amministrazione comunale di Città della Pieve ha espresso il proprio dissenso riguardo alla possibile vendita della struttura alberghiera “Poggio dei Papi”. La struttura, attualmente utilizzata sia per l’accoglienza turistica sia come centro di accoglienza emergenziale per migranti, è al centro di un dibattito pubblico, anche se i dettagli sulla vendita non sono ancora definiti.

Non ci sarebbe ancora l'ufficializzazione ma l'amministrazione comunale è voluta intervenire per fissare dei paletti e dare la propria versione sul progetto La possibile vendita della struttura alberghiera “Poggio dei Papi” ha visto scendere in campo l'amministrazione comunale di Città della Pieve per esprimere la propria posizione anche se ancora non si sarebbe ancora un quadro preciso. Si parla, per la bellissima struttura in località San Litardo, di una possibile trasformazione finalizzata a rendere operativo un centro per rifugiati e migranti. "Qualora le voci di una possibile trasformazione del complesso in un centro di... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Poggio dei Papi, dalla accoglienza turistica a quella emergenziale per migranti: il Comune dice no

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