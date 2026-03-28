Sabato 28 marzo a Roma si terrà la quinta edizione della Settimana del Podcast, promossa da Assipod. L’evento si svolgerà presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, vicino alla Stazione Tiburtina, e prevede una maratona di podcast live, incontri con i protagonisti del settore e momenti di networking. L’appuntamento conclude una serie di iniziative dedicate alla scena dei podcast.

Sarà una maratona di podcast live, incontri e networking a chiudere a Roma sabato 28 marzo, alla Cte - Casa delle Tecnologie Emergenti ( Stazione Tiburtina ), la quinta edizione della Settimana del Podcast promossa da Assipod.org - Associazione Italiana Podcasting. Il Podcast Summit per un'intera giornata sarà un palcoscenico dedicato alla voce: dalle 9.30 alle 20.00 si alterneranno presentazioni dal vivo, format originali, anteprime e momenti di confronto tra autori, produttori e pubblico. Gli interventi potranno essere seguiti anche in modalità immersiva. "Siamo grati ai numerosi partner che rendono possibile la Settimana del Podcast e le tante iniziative in tutta Italia" - afferma Giulio Gaudiano, presidente di Assipod. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Podcast Summit, a Roma la maratona live e gli incontri con i protagonisti

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