Maratona di Roma 2026 a Ponte Milvio l' appuntamento con gli allenamenti di gruppo

A Ponte Milvio si tengono gli allenamenti di gruppo per la Maratona di Roma 2026. I runner si preparano con i Get Ready, gli incontri collettivi guidati dai pacer ufficiali, che aiutano a sostenere il ritmo e migliorare la preparazione. Manca poco alla grande corsa del 22 marzo, e tanti atleti si stanno già allenando in vista dell’appuntamento.

Si avvicina sempre di più l'appuntamento con la nuova edizione della maratona di Roma. Per arrivare preparati al 22 marzo, a disposizione dei runner ci sono i Get Ready, gli allenamenti collettivi, di gruppo guidati dai pacer ufficiali della maratona.

