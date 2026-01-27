La notte dei serpenti live | disponibile il nuovo album di Enrico Melozzi su tutte le piattaforme digitali

La notte dei serpenti, l’ultimo album di Enrico Melozzi, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il lavoro registra dal vivo uno dei progetti musicali più significativi e riconoscibili originati in Abruzzo negli ultimi anni, offrendo un’interpretazione autentica e coinvolgente delle sue composizioni.

Il disco "La notte dei serpenti (live)" raccoglie diciannove brani per un'ora e quindici minuti.

